La situation générale du pays au centre d’une rencontre Saïed-Charfeddine

La situation générale dans le pays a été au centre d’une rencontre, mercredi, au palais de Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed et le ministre de l’Intérieur, Toufik Charfeddine.

Selon un communiqué de la présidence, l’entrevue a porté sur la nécessité de préserver la sûreté pour tous et d’appliquer la loi sur un pied d’égalité.

Elle a également donné lieu à l’examen des derniers incidents survenus à l’échelle nationale et des moyens permettant de faire face à toute tentative d’atteinte à la sécurité du pays et des citoyens.

Cité dans le même communiqué, Saïed a salué les efforts déployés par les forces sécuritaires et militaires.