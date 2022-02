La situation politique jette une ombre sur un accord entre la Tunisie et le FMI!

La décision du président de la République, Kais Saied , décrétant la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature continue de faire des vagues . Les magistrats ne semblent pas lâcher du lest et marquent leur unanime détermination à en découdre avec le chef de l’Etat, lequel a feint de revenir sur sa décision. Mais la volte-face a été de très courte durée, puisque, jeudi, présidant la réunion du Conseil des ministres, Kais Saied, a affirmé qu’il n’en était rien: le CSM sera dissous et remplacé par un autre.

- Publicité-

Il n’en demeure pas moins que des amendements pourraient être apportés à la loi régissant le Conseil et une autorité judiciaire temporaire serait mise en place dans l’intervalle. Une hypothèse qui pourrait déboucher sur une issue ,comme elle pourrait tourner court, si on se fiait à la rhétorique cultivée par le président de la République à l’endroit des magistrats affectés à une « fonction » et point pris pour ce qu’ils doivent être aux termes de la Constitution, un pouvoir à part entière.

Cette dissolution du CSM prend rang parmi les péripéties qui rythment la vie politique en Tunisie depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle la frustration des Tunisiens face à la dégradation de l’économie du pays et à la gestion de la pandémie était à son comble. Mais si les critiques ont qualifié cette décision de coup d’État, elle n’en a pas moins a fait naître l’espoir que le nouveau gouvernement tunisien pourrait sortir de l’impasse politique et ouvrir la voie à la reprise et aux investissements.

Toutefois, les événements récents pourraient entraver les chances du pays de surmonter sa crise financière grâce à un renflouement indispensable du FMI, selon les analystes, cités par African Business .

« L’idée que la Tunisie était une lueur d’espoir, et la seule démocratie à émerger du printemps arabe, a été quelque peu érodée », déclare James Swanston, économiste spécialiste du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord chez Capital Economics », cité par la même source. « Le G7 a condamné l’évolution de la situation, ce qui pourrait laisser présager des tensions avec le FMI – qui effectue une visite virtuelle lundi – et rendre encore plus difficile la conclusion d’un nouvel accord.

« Cela intervient à un moment où la position extérieure est désastreuse – le besoin brut de financement extérieur s’élève à 160 % des réserves de change – et où le gouvernement est exclu des marchés de capitaux internationaux. « L’inquiétude est que le gouvernement continue sur la voie du défaut de paiement. »

Des négociations du FMI à fort enjeu

L’agitation politique et l’opposition des syndicats aux réformes difficiles du FMI compliquent encore des négociations déjà difficiles.

« Nous nous attendons à ce que 2022 soit une autre année difficile pour la Tunisie », déclare , de son côté, Yasmine Ghozzi, économiste senior chez IHS Markit.

« Toutefois, étant donné la situation budgétaire précaire de la Tunisie, un certain compromis sera atteint cette fois-ci et un accord avec le FMI devrait être conclu d’ici fin avril 2022.

« Obtenir le prêt signifie débloquer le potentiel du pays pour, sortir sur les marchés internationaux et restaurer la confiance des investisseurs en améliorant sa note de crédit. »

Au plus fort de la pandémie, la Tunisie a connu une baisse de croissance plus marquée que la plupart de ses pairs régionaux, étant entrée dans la crise avec une croissance lente et des niveaux d’endettement croissants.

La croissance du PIB s’est contractée de 8,8 % en 2020, tandis que le chômage a explosé, passant de 15 % avant la Covid-19 à 17,8 % à la fin du premier trimestre de 2021, selon la Banque mondiale.

Un espoir à l’horizon ?

Le président Saied cherchera à consolider son pouvoir en poursuivant la répression de la corruption et en continuant à cibler les opposants politiques, estime Yasmine Ghozzi.

« Son objectif à moyen terme est de faire passer une réforme constitutionnelle approuvée par un référendum populaire qui assureraient les changements du cadre politique du pays qu’il introduit.

« Cependant, l’exclusion des principaux partis politiques de ce processus conduira à des bouleversements sociaux de plus en plus politisés. »

D’autres changements constitutionnels étendant le pouvoir du président devraient être approuvés par référendum avant fin juillet 2022, prévoient les économistes d’IHS Markit.

Le budget 2022 a été fixé à 20 milliards de dollars, soit 2,3 % de plus que le budget 2021, portant le déficit budgétaire en pourcentage du PIB à 6,2 %.

Le budget prévoit un besoin d’emprunt total de 6,4 milliards de dollars, tandis que les autorités ont révélé leur intention d’emprunter 7 milliards de dollars supplémentaires auprès de prêteurs étrangers et de sources nationales pour soutenir l’économie, explique Ghozzi.

« Des modifications du système de subventions, et éventuellement de la structure des salaires du secteur public, y compris un plan de licenciement, seront introduites en 2023. Il est également prévu de réduire les subventions aux carburants en 2023 et de les réduire encore jusqu’en 2025, mais elles ne seront pas complètement supprimées. »