La SNMVT voudrait-elle retirer Monoprix de la Bourse ?

La cotation de la valeur SNMVT est suspendue à partir du 18 août 2022. La raison en est que la CMF (Conseil du Marché Financier) a été saisi d’une demande de lancement d’une OPA (offre publique d’achat) visant 3 903 348 actions du capital de la SNMVT (Monoprix) représentant 19,55% de son capital social, déposée par Tunisie Valeurs, intermédiaire en bourse. L’initiateur de ce projet est la société Tunisia Retail Group -TRG- agissant de concert avec les sociétés Monogros, IFICO et EXIS détenant ensemble 80,45% du capital de ladite société. L’OPA viserait ainsi une importante partie du flottant de cet important opérateur tunisien sur le marché de la distribution. Cacherait-elle dire un désir de retrait de la bourse ? On devrait en savoir plus, lorsque les initiateurs de l’OPA déposeront le dossier complet auprès du CMF

- Publicité-