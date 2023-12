La société civile face à l’amendement du décret numéro 88 de 2011

Après l’annonce officielle de la constitution d’une commission gouvernementale pour se pencher sur l’amendement du décret loi numéro 88 de l’année 2011 relatif aux associations, le Groupe du travail sur l’espace de la société civile organise, mercredi 13 décembre, un point de presse au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens pour présenter la position des formations de la société civile sur la question.

Dans un communiqué, le Groupe visé, à travers cette manifestation, à faire connaître l’avis de la société civile au sujet de la politique appliquée par l’Etat et les positions officielles relatives aux ONG et associations .

Au programme, des lectures et commentaires de la part de journalistes et d’activistes en matière des droits de l’homme et des libertés, sur cette initiative législative et ses impacts.