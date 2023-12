La Société de sucre de Béja sur les rails pour un nouveau redémarrage

Dans des déclarations, jeudi 21 décembre, à Radio Mosaïque FM, le directeur général adjoint de l’Office tunisien du commerce, Sami Bouazizi , a indiqué que la Société tunisienne de sucre de Béja reprendra ses activités durant le mois de février prochain, au terme des travaux de maintenance périodique qu’elle connait actuellement.

Il a confirmé qu’une cargaison de 23 mille tonnes de sucre en provenance de l’Inde est attendue pour samedi prochain, révélant que des dispositions sont en cours pour importer 10 mille tonnes de l’Algérie, outre deux autres cargaisons, l’une de 34 mille tonnes attendue pour janvier prochain 2024 et l’autre de 36 mille tonnes devant arriver en février.

A rappeler que le président Kais Saied a effectué 5 décembre 2023 une visite dans la raffinerie de sucre de Béja, signalant alors que la Société tunisienne de sucre reprendra ses activités bientôt de nouveau dans de meilleures conditions. Il avait également, dans d’autres occasions, insisté sur la nécessité de sauver cette entreprise nationale , et de mettre en place un programme pour mettre fin à l’éparpillement qu’elle connait tant au niveau de sa direction qu’au niveau de ses relations avec les autres sociétés et structures concernées notamment le Complexe sucrier tunisien et l’Office de la marine marchandise et des ports.