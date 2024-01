ManageEngine de Zoho Corp étudie l’opportunité de s’implanter en tunisie

Tunis,6 janv 2024 (TAP)- « La société « ManageEngine » spécialisée dans les solutions informatiques, filiale du groupe indien « ZOHOCorp » étudie la possibilité de s’implanter en Tunisie », a déclaré son directeur régional, Prasanna Venkatesh, selon un communiqué publié, vendredi, par la FIPA.

Lors d’une rencontre avec le directeur général de l´Agence de Promotion de l´Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia », Venkatesh a précisé que « son entreprise compte créer un centre de services et de solutions informatiques », faisant l’éloge, à cette occasion, de « la qualité des diplômés tunisiens dans les filières de l’ingénierie et des sciences de l’informatique ».

De son côté, le directeur général de FIPA-Tunisia, Jalel Tebib a souligné la disponibilité de son agence à assister l’entreprise et l’appuyer afin de créer ce centre dans notre pays.

« ManageEngine » est une entreprise spécialisée dans les solutions IT et détient un portfolio de plus de 40 produits et solutions de gestion et de sécurité IT utilisés dans 190 pays. Le groupe indien ZOHOCorp emploie plus de 15 000 collaborateurs à travers 13 pays, d’après la FIPA.

