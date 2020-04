L’Assemblée Générale Ordinaire de la Société de placement et de développement industriel et touristique (SPDIT) tenue jeudi et statuantsur l’exercice 2019, a approuvé un dividende de 0,600D par action.Selon un communiqué publié sur le site de la bourse de Tunis, la mise en paiement sera effectuée à partir du 6 mai 2020.