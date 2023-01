La soirée des cordes concert inédit

LA SOIREE DES CORDES

Le Conservatoire de Paris à la rencontre d’Artistes Tunisiens

27.01.2023 / 18h30 / Institut français de Tunisie / Gratuit

28.01.2023 / 19h00 / Hasdrubal Hall – Yasmine Hammamet / Gratuit

Partage musical unique en son genre

Musique classique & musique tunisienne contemporaine

Résidence artistique de Janvier 2023

Initialisé et organisé par la Direction Musicale et Artistique de la Fondation Hasdrubal

Soutenu par le Conservatoire de Paris et l’Institut français de Tunisie

La Fondation Internationale Hasdrubal

La Fondation Internationale Hasdrubal, dédiée aux Arts, au partage de l’Excellence culturelle ainsi qu’à la production d’artistes de renommée internationale, a mis en place en septembre 2022 un partenariat international avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Ce partenariat, soutenu par l’Institut français de Tunisie, est en faveur des étudiants français du conservatoire de Paris et des étudiants tunisiens des Instituts supérieurs de musique. Reposant sur deux axes, la formation et les échanges culturels franco-tunisiens, il débute dès janvier 2023.

La formation aura pour objectif d’apporter à chaque étudiant participant aux différentes sessions en Tunisie, une expérience d’apprentissage unique et de convergence artistique. Les échanges d’expériences entre les étudiants venus de France et les étudiants tunisiens seront la principale source d’un enrichissement naturel en faveur de l’ensemble des participants.

Dirigés par le directeur musical de la Fondation, Laurent Jost, et encadrés par le violoniste de renommée internationale Zied Zouari, les étudiants auront notamment au programme l’enseignement des musiques occidentales, des musiques tunisiennes et du répertoire classique Arabo-Andalou.

La Fondation Hasdrubal proposera chaque année jusqu’à 5 sessions pédagogiques d’excellence, chacune d’une durée d’une semaine et réparties du nord au sud de la Tunisie entre le 15 septembre et le 15 juin. A l’issue de chaque session, un concert gratuit sera programmé.

Des séminaires publics et/ou classes de maîtres seront parallèlement proposés aux étudiants français et tunisiens.

Laurent JOST

Laurent Jost assure la direction musicale et artistique de la Fondation Hasdrubal.

Premier Prix du Concours National Radio France, Laurent Jost a accompagné, en tant que

Violoncelliste Soliste d’orchestres philharmoniques, de nombreux concertistes internationaux tels que Patrice Fontanarosa, Renaud Capuçon, Roland Pidoux, Alexandre Lagoya, Bruno Pasquier, Bruno Rigutto, Guy Touvron…

Laurent Jost interprète en France et à l’étranger un répertoire éclectique sur un violoncelle classé datant du 17ème siècle. Son instrument est suivi par un atelier international de lutherie reconnu unanimement comme l’un des meilleurs au niveau mondial. En France, Laurent Jost s’est produit lors de différents concerts au sein des plus grands monuments tels que les Cathédrales d’Amiens, Reims, Nice, Monaco… En 2023, il sera le Soliste invité international de l’orchestre des «Violons de Prague» et sera amené à se produire en France et à l’étranger au travers de plus de 80 concerts.

Zied Zouari

Né en Tunisie en 1983 dans une famille de musiciens, Zied Zouari est l’un des pionniers du violon arabe contemporain et une figure phare de la musique orientale de nos jours. Docteur en musique (Sorbonne, 2014), il joue avec Sylvain Luc, Daniel Mille, Bojan Z, Manu Théron, Thione Seck, Mathias Duplessy.

Également directeur artistique de l’Opéra arabe Kalila wa Dimna (création originale du festival d’Aix en Provence en 2016) et compositeur de Mawâl de la terre (pièce de théâtre musicale), il obtient le prix du “meilleur interprète” au festival des journées musicales de Carthage (JMC) en 2015. Deux ans plus tard, il est appelé par le réseau MEDINEA pour soutenir les efforts du grand saxophoniste Fabricio Cassol autour des sessions interculturelles en composition collective en méditerranée.

Si son champ de prédilection est la musique arabo-orientale, Zied s’imprègne intensément du

Jazz et des musiques traditionnelles du monde. Il forme aujourd’hui une référence dans le langage violonistique actuel en développant une approche multiculturelle de l’improvisation.