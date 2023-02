« La Soirée des Cordes », une aventure artistique et humaine réunissant 28 jeunes musiciens tunisiens et français

» La Soirée des Cordes » est le concert donné à l’issue de la résidence artistique de la première session de formation et des workshops au titre de l’année 2023 en faveur des étudiants français du Conservatoire de Paris et des étudiants tunisiens des Instituts supérieurs de musique, organisé en vertu de la convention de partenariat de trois ans signée au mois de septembre dernier entre la Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts Mohamed Amouri et le Conservatoire National supérieur de musique et de danse de Paris (Cnsmdp) avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie (IFT), autour d’échanges de compétences artistiques.

Organisé en deux temps, à l’IFT (27 janvier) et dans le cadre atypique de l’hôtel Hasdrubal à Yasmine Hammamet, (28 janvier), le concert s’est déroulé en présence d’un grand nombre de mélomanes et a été rehaussé notamment de la présence de l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant, d’Emilie Delorme directrice de la coopération au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du violoniste français Patrice Fontanarosa ainsi que du vice-président de la Fondation Hasdrubal, Raouf Amouri.

En mettant à l’honneur les cordes, le concert a permis de découvrir à travers les prestations de 28 jeunes tunisiens et français encadrés par le violoniste Zied Zouari et grâce à la direction artistique du violoncelliste Laurent Jost, un sublime moment de partage artistique entre musique classique occidentale et musique tunisienne contemporaine puisant dans le répertoire classique et dans des morceaux composés par Zied Zouari, avec la participation notamment de l’invitée surprise, la chanteuse Aida Niati qui a interprété » Chwaraa el Mdina « , une œuvre composée par Zouari et jouée par les 28 jeunes réunis tous ensemble dans un bouquet final après une série de prestations en trio et en quartet autour de l’oeuvre classique essentiellement de Mozart.

Pour » cette quête et ce partage de l’excellence, crédo majeur de ce projet de coopération artistique entre la Tunisie et la France, le but est de faire converger les talents artistiques des jeunes des deux pays » a tenu à préciser le directeur artistique de la fondation Hasdrubal, Laurent Jost.

Plus encore, l’esprit de ce projet est de faire vivre au maximum de jeunes une véritable et profonde expérience artistique et humaine, a-t-il ajouté. D’ailleurs, pour cette première résidence, 700 élèves et collégiens tunisiens en immersion dans l’univers artistique ont pu assister à cette aventure pédagogique ouverte aux échanges interactifs.

Emilie Delorme a tenu à souligner que l’originalité de ce projet, qui a permis de voir lors de cette soirée le premier quatuor de contrebasses en Tunisie, est l’instauration de tout un processus de transmission réciproque qui permet de dynamiser la pratique de la musique classique occidentale en Tunisie et d’initier les parisiens à la pratique de la musique orientale et de l’improvisation tout en leur offrant un temps de résidence sur les œuvres de leur choix.

« La Soirée des Cordes » laisse présager de beaux développements à l’avenir, dès lors qu’elle sera suivie d’autres concerts prometteurs issus des prochaines sessions ouvertes notamment à la danse, et à d’autres expressions artistiques.

