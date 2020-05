La sortie de la crise covid-19, au menu d’une rencontre Taboubi et des dirigeants politiques

L’état actuel de la Tunisie et la sortie de la crise engendrée par le covid-19 ont été parmi les principaux sujets abordés, lundi, lors d’une rencontre entre le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi et des dirigeants de partis politiques.

Une initiative nationale a été exposée à cette occasion lancée par des partis politiques, des associations et des personnalités autour de la gestion de la crise covid-19 et ses répercussions politiques, économiques et sociales.

Le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi, ainsi que son adjoint Sami Tahri ont exprimé la concordance des points de vue entre les deux parties concernant la situation actuelle du pays, les défis, et les opportunités apportées par la crise covid-19 dans la mise en place d’une réforme de l’économie nationale.

Ont pris part à cette rencontre, le secrétaire général du Courant Populaire Zouhair Hamdi, le secrétaire général du parti Républicain Issam Chebbi , le secrétaire général du parti des Travailleurs Hamma Hammami et l’expert en économie Jamel Aouididi.