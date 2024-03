La startup tunisienne d’IA Clusterlab lève 600 000 USD

ClusterLab, la société à l’origine de l’application de résumé de livres audio en arabe Reedz, a obtenu un financement de pré-amorçage de 600 000 USD. Ce tour de table bénéficie du soutien d’investisseurs de premier plan, dont Karim Beguir, et d’investisseurs providentiels régionaux. Cet apport de fonds permettra à Clusterlab de poursuivre ses efforts en matière de recherche et de développement, en mettant l’accent sur l’avancement de ses modèles linguistiques de nouvelle génération (LLM). Ces modèles de langage avancés amélioreront encore les capacités NLP de Clusterlab, leur permettant d’affiner les expériences des utilisateurs dans leurs produits alimentés par l’IA tels que Reedz et Elm.

Fondé en Tunisie en 2020 par Haithem Kchaou et Chehir Dhaouadi, ClusterLab fournit des technologies d’IA et de traitement du langage naturel (NLP). Leur expertise est reconnue par leur collaboration avec InstaDeep sur une initiative nationale d’IA pour le ministère de l’Enseignement supérieur tunisien, et leur sélection dans le programme Nvidia Inception pour les startups d’IA.