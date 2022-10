La startup tunisienne Sghartoon lève 150 000 $ auprès d’un fonds omanais

La startup tunisienne Sghartoon a annoncé qu’elle avait réussi à lever 150 000 dollars US auprès du Fonds d’investissement d’Oman. Cet investissement fait partie d’un tour de table plus important, d’une valeur totale de 500 000 USD, qui devrait être achevé en février de l’année prochaine. Le financement sera utilisé pour stimuler ses efforts de marketing et de vente sur le marché saoudien.

Sghartoon est une plateforme de téléthérapie spécialisée dans les difficultés d’apprentissage où les parents, les thérapeutes et les écoles se réunissent pour fournir les meilleurs soins/éducation aux enfants. La société se concentre sur la fourniture d’un outil permettant de détecter les symptômes de ces difficultés d’apprentissage par le biais de jeux numériques amusants créés par des thérapeutes et de mettre en relation les patients avec les thérapeutes les plus proches d’eux. L’entreprise propose également un outil numérique pour les thérapeutes contenant une ludothèque, un outil de gestion des patients et bien d’autres choses encore, afin de faciliter leur travail et de les mettre en contact avec davantage de parents.