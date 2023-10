La STB bénéficiaire de 37,5 MDT au 30 juin 23

Elle n’a pas expliqué le retard de publication de son bilan pour le 1er semestre 2023, mais la STB l’avait terminé avec 710,4 MDT de revenus, 374 MDT en charges d’exploitation et un PNB (Produit net bancaire) de 336,3 MDT. Au final, la banque publique à 71,54 % propriété directe de l’Etat tunisien et 11,85 % par des entreprises publiques, enregistrait un résultat d’exploitation de 60,6 MDT, et un bénéfice net de 37,2 MDT, dont presque la moitié (151,927 MDT) en marge nette d’intérêts.

A la fin juin 2023, la STB affichait 9,656 Mds DT en dépôts et avoir, dont un peu plus de 4 Mds DT en dépôts d’épargne. Elle affichait aussi plus de 494,3 MDT d’intérêts empochés sur les crédits accordés à la clientèle. On remarquera aussi que jusqu’à 2021, la STB donnait crédit de 70 MDT, sur directive d’un conseil ministériel, à sa filiale en trop grosses difficultés la « BFT » qui devait passer plus tard devant la commission de résolution !