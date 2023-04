La STEG affirme honorer ses engagements auprès des entreprises gazières algériennes

Le directeur de la coopération et de la communication à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, Mounir Gharbi, a confirmé que la société respecte toujours ses engagements dans le cadre des accords d’échange d’énergie avec ses partenaires algériens.

Cité , dimanche, par Mosaique et Diwan fm, il a déclaré qu’il n’y a rien de nouveau dans les relations de partenariat avec les deux entreprises algériennes, « Sonatrach » (Société nationale de recherche, de production, de transport, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures) et « Sonelgaz » (Société nationale de l’électricité et du gaz ).

Cette mise au point intervient suite aux informations diffusées par certains journaux électroniques selon lesquelles la Société tunisienne de l’électricité et du gaz « a informé le gouvernement que les autorités algériennes avaient officiellement exigé le paiement de la facture de gaz pour la Tunisie au profit de Sonatrach » et que la société « a fait appel du gouvernement d’intervenir pour trouver des solutions rapides aux fins du paiement de la facture avec la société algérienne. »

Le responsable de la compagnie d’électricité a poursuivi : « Toutes les factures de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz à Sonatrach sont payées dans les délais, selon l’accord conclu entre les deux parties ».

Il a souligné que les relations avec les entreprises algériennes sont très fortes et remontent à plusieurs années, et que les partenaires algériens sont essentiels pour la Tunisie.

En matière d’énergie électrique, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz est déterminée à honorer ses obligations vis-à-vis de la société algérienne « Sonelgaz », elle a payé une première facture de 15 millions d’euros (équivalent à 50 millions de dinars) et entend payer le reliquat desfactures de consommation dans le cadre de l’accord conclu entre les deux parties.

L’Algérie est un partenaire stratégique de la Tunisie dans le domaine de l’énergie. Les importations tunisiennes de gaz naturel algérien représentent actuellement plus de 50 % des besoins en gaz naturel du pays.