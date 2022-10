La STEG échafaude de  nouveaux projets

Le PDG de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, Hichem Anane, a estimé que la compagnie est investie d’un rôle historique dans la transition énergétique en Tunisie, d’autant plus qu’elle est le producteur dominant d’électricité et l’unique distributeur en Tunisie.

Il a expliqué, dans une déclaration à African Manager, que la société « est un élément important dans la réalisation de la transition énergétique, à travers le rôle qui lui est confié dans la centralisation des réseaux et des mécanismes de stockage, ainsi que la gestion du système électrique de la Tunisie. » Anane a rappelé que la Tunisie a pour objectif de produire 35% de ses besoins en électricité à partir desénergies renouvelables d’ici 2030.

De plus, un appel d’offres pour l’installation de 2000 mégawatts d’électricité issue des énergies renouvelables a été discuté, notant que l’entreprise avait également alloué des investissements d’une valeur de 800 millions de dinars pour les réseaux de haute tension.

Le PDG a souligné le souci de la STEG de réussir le programme de transition énergétique, d’autant plus que la Tunisie dispose d’un important réservoir d’énergie solaire et éolienne ; et a souligné, dans le même contexte, que toutes les centrales électriques, d’une capacité allant de 1 à 10 mégawatts, étaient raccordées au réseau électrique.

Selon lui, tous les problèmes soulevés avec le parti syndical sont désormais résolus. « Nous chercherons à accélérer le processus de mise en service des centrales avant l’été 2023, d’autant plus que la situation énergétique en Tunisie et dans le monde se caractérise par de nombreux changements au niveau de la production et des prix », a-t-il expliqué.

Il a fait savoir que la production d’énergies renouvelables à partir de l’énergie photovoltaïque est présente dans le Sud de la Tunisie, mais la consommation se trouve dans les régions du Nord. Il sera donc nécessaire de créer des réseaux de transport d’électricité pour assurer la bonne intégration de ces énergies dans le système électrique.

Des projets en cours

Concernant les nouveaux investissements, le responsable a indiqué que l’un des projets les plus importants que l’entreprise entend réaliser est lié à la rénovation de la centrale éolienne de Sidi Douad à El Haouaria dans le gouvernorat de Nabeul.

Avec une capacité estimée à 320 kilowatts, elle sera renouvelée en partenariat avec l’Allemagne et triplera sa capacité de 10 à 30 mégawatts, soulignant que le contrat de financement sera signé dans les prochaines semaines dans le but de changer l’ancien équipement avec du matériel neuf.

Le financement attendu est de 20 millions de dollars sous la forme d’un prêt bonifié par la banque allemande.

Après l’implantation de la station de Radès, la STEG se dirige aujourd’hui vers le treizième plan de transport de l’électricité avec des investissements d’un montant de 800 millions de dinars pour assurer l’intégration des plus grandes énergies renouvelables programmées pour les trois prochaines années.

Les tarifs et budgets de 2023

Concernant l’augmentation de la « facture » de l’électricité, notre source a déclaré : « Contrairement à ce qui a été dit, les prix de l’électricité n’ont pas été augmentés, toutefois, le mode de calcul du tarif a été modifié ».

Il a, en effet, souligné que l’augmentation des prix était due au pic de consommation exceptionnellement élevé de l’été dernier, selon son estimation.

En réponse à une question relative à la possibilité de faire passer une nouvelle hausse des tarifs avec la poursuite de la hausse sans précédent des prix de l’énergie à l’échelle mondiale, le responsable a déclaré que cette question est actuellement en cours de discussion dans le cadre de la préparation de la loi des finances pour l’année 2023.

Et de poursuivre : « Toutes les possibilités sont présentées dans la nouvelle loi des finances, compte tenu du coût d’approvisionnement en carburant, et il y aura également des estimations auxquelles les différentes étapes d’aide directe à l’Etat et la partie d’ajustement du tarif et l’amélioration des performances de l’entreprise seront ajustées. »

Il a souligné que le fait de continuer à travailler dans le même schéma de production permettra à la STEG de fournir des retours financiers de 1 milliard de dinars.