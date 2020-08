La STEG met en garde contre le piratage des données personnelles

La STEG met en garde contre le « phishing » et la poursuite de tentatives de piratage des données personnelles des utilisateurs des réseaux sociaux, à travers de fausses pages.

La société a expliqué que les auteurs de cet acte utilisent de fausses pages, pour récolter les données personnelles des utilisateurs d' »Instagram » et de « facebook », appelant les citoyens à plus de vigilance.

Elle a précisé que sa seule page officielle sur « fa cebook » est celle comportant un logo bleu et le seul lien relatif à l’enregistrement aux concours est concours.steg.com.tn.