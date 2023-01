Lors d’un panel organisé vendredi 20 janvier 2022, le ministère de l’Économie et de la Planification a dévoilé la Stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires pour la période 2023-2025, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national de réformes et du Plan de développement 2023-2025.

Selon le ministère, cette stratégie contribuera à soutenir le mouvement vers une vision commune d’un climat des affaires stimulant à travers un système réglementaire et institutionnel harmonieux et complet capable de créer des emplois, de la valeur ajoutée et de la durabilité.

Le Conseil des ministres avait approuvé une nouvelle et deuxième batterie de 160 mesures pour améliorer le climat des affaires, le 27 décembre 2022, après une première vague de 27 mesures validées en octobre 2022, constituant ainsi la stratégie nationale pour l’amélioration du climat des affaires 2023-2025.

Cette démarche vise également à redorer le blason de la Tunisie sur la scène internationale, ayant perdu des places au classement Doing Business. Toutefois, un grand potentiel d’amélioration existe permettant à la Tunisie d’avoir le rang qu’elle mérite, parmi les autres pays.

Une approche inclusive et participative

Doté d’un fort appui gouvernemental, ce travail est le fruit de la contribution de +175 acteurs du secteur public-privé dont plusieurs ministères et structures publiques et du secteur privé, notamment les chambres mixtes, l’UTICA, l’IACE, le CJD, l’OECT, CONECT, l’OAT…) s’appuyant sur une approche inclusive et participative à travers la conduite d’un dialogue public / privé visant à identifier les problèmes rencontrés par les opérateurs économiques dans un premier temps et à proposer des mesures et des réformes structurantes, permettant de relever les contraintes persistantes, en se référant également aux différentes stratégies nationales et sectorielles ainsi que le benchmark international. ​

La réflexion autour de la stratégie nationale pour l’amélioration du climat des affaires a été concentrée autour de 14 thématiques incluant le Doing Business, le Business Enabling Environment (BEE) et d’autres thématiques spécifiques à la Tunisie, dans le but de fédérer tous les efforts nationaux pour améliorer durablement le climat des affaires en Tunisie et son attractivité vis-à-vis des investisseurs et de disposer ainsi d’une feuille de route partagée comprenant :

Des mesures courts-termes (2023) pour améliorer le climat des affaires en Tunisie​, une feuille de route nationale (2024-2025) pour les réformes améliorant le climat des affaires (attractivité de la Tunisie et son classement dans les principaux indices tels que BEE (ancien Doing Business), Davos …), ainsi qu’une proposition d’un cadre institutionnel de pilotage et de suivi de la feuille de route​, un livre blanc à partager avec toutes les parties prenantes​.

La conduite du dialogue public-privé, qui a démarré depuis décembre 2021, a permis de définir, dans un cadre participatif, une vision partagée par les 175 participants du secteur public et privé tel qu’ « un climat des affaires propice pour tout investisseur avec un cadre (réglementaire, juridique et administratif) cohérent, inclusif, attractif, durable et générateur d’emploi et de valeur ajoutée ».

175 participants du secteur public

Le dialogue entre les secteurs public et privé est lancé depuis décembre 2021 de manière participative et interactive, car il a permis le développement d’une vision commune par les différents acteurs des deux secteurs (175 participants) d’un climat d’affaires adapté aux investisseurs, entrepreneurs et entrepreneurs, en particulier aux niveaux ordinal, législatif et administratif, afin d’être cohérent, stimulant et durable, et capable de soutenir la valeur opérationnelle et ajoutée.

Cette approche a permis la formulation d’une vision consensuelle qui comprend 34 axes et 94 objectifs qui ont été formulés dans des documents d’orientation représentant une base de données de diverses idées recueillies auprès de diverses sources, en plus de trier 229 actions qui représentent la base de la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires, où 27 d’entre elles ont été approuvées dans un premier jet le 03 octobre 2022 et 160 mesures dans un deuxième, qui ont été approuvées lors du Conseil des ministres tenu le 27 décembre 2022. D’autres mesures sont encore à l’étude par les structures concernées.

Le travail participatif sur lequel la préparation de cette stratégie a été lancée, avec l’appui du gouvernement, se poursuivra dans le sens de l’activation progressive des réformes et des mesures qu’elle contient et dans la coordination nécessaire entre toutes les parties concernées afin de permettre des progrès dans le processus de mise en œuvre et d’activation.