La tension monte entre habitants et migrants africains subsahariens à Sfax

Radio Diwan FM qui diffuse à partir de la ville de Sfax a rapporté, lundi 3 juillet, que le porte parole du tribunal de première instance de Sfax 1, Fawzi Masmoudi, a fait état de l’ouverture d’enquêtes en vue de connaitre les causes des incidents enregistrés, dimanche soir 2 juillet, dans divers endroits de la ville de Sfax.

Il a signalé que plusieurs endroits de la ville de Sfax ont connu, en effet, dimanche, une vive tension et des incidents entre des citoyens et des migrants d’Afrique subsaharienne, qui ont évolué en rejets de pierre , faisant des blessés et causant des dégâts aux biens et aux habitations.

Il a ajouté que les unités sécuritaires sont intervenues pour rétablir le calme.

La zone dite Al Haffara a enregistré plus particulièrement des affrontements entre les habitants et les migrants africains subsahariens. Les habitants ont chassé les migrants des habitations et locaux qu’ils squattaient.

Des témoins ont indiqué que les uns et les autres portaient des armes blanches pour se défendre.