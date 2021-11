La Toyota hybride plébiscitée par le marché local

C’est la marque archi-connue occupant la première place des ventes de voitures dans le monde; elle demeure parmi les marques les plus « aimées par les tunisiens », en occupant la troisième place dans le >> pourcentage des ventes sur le marché local, c’est bel et bien la Toyota japonaise ».

Le PDG de la filiale Toyota en Tunisie, Moez Belkhiria, a confirmé dans une interview à Africanmanager ar que la marque japonaise en Tunisie a réalisé cette année un saut qualitatif dans ses ventes sur le marché local avec une augmentation de 68,67%, soit la vente de 3 893 voitures, contre 2 308 unités vendues au cours de la dernière année.

La baisse des ventes de voitures en 2020 selon Belkhiria est principalement due à la crise sanitaire que le pays a connue à cause du Coronavirus.

De nouveaux modèles ont été présentés cette année par cette marque internationale, comme la « Toyota agya », qui est très connue dans la gamme des voitures populaires et chez les agences de location de voitures.

Prix compétitifs et nouveaux points de vente

Concernant les caractéristiques de la marque, il a souligné que ce qui la distingue, c’est la présence d’un grand nombre de « produits » qui répondent aux goûts de tous les citoyens à des prix compétitifs sur le marché local, soulignant qu’ils sont en tête de liste dans les ventes notamment pour les louages et les « taxis collectifs ».

Moez Belkhiria estime que les voitures Toyota ont une bonne réputation auprès du consommateur tunisien, grâce leur efficacité et leur robustesse.

En effet, la marque japonaise a ouvert cette année de nouveaux points de vente dans les villes de Gabès et Djerba, en attendant l’ouverture des autres points de vente à Kairouan, Gafsa et Médenine, dans le cadre d’un rapprochement des services du citoyen tunisien.

Voitures hybrides

Toyota est considérée comme le leader mondial des ventes de voitures électriques et hybrides, et c’est l’une des plus grandes entreprises qui encouragent l’adoption de voitures hybrides dans le monde.

Notre interlocuteur a mentionné qu’en 2020, leur marque a vendu 200 voitures hybrides en Tunisie, portant le nombre de ses ventes cette année à 240 véhicules de ce type de voiture « écologique », notant qu’il y a eu un retour positif de la part de ceux qui l’ont acheté en termes de qualité et de quantité de carburant consommé.

En fait, cette voiture aide à mieux contrôler la puissance grâce au générateur de démarrage intégré qui stimule le moteur à combustion pour charger le moteur à carburant.

De ce fait, le responsable s’attendait à ce que l’Etat tunisien encourage ce type de voiture à l’avenir, en réduisant les droits de douane.

En effet, l’appellation « hybride » de ce type de voiture est due à la combinaison de deux systèmes dans une seule voiture, à savoir le système de voiture électrique et le système de voiture à carburant, où le « démarreur-générateur intégré » fonctionne avec efficience afin de réduire la consommation de carburant, en particulier lors de la conduite en ville et en cas d’embouteillage.

Nouvelle série de produits

Le président directeur général de Toyota a révélé l’existence d’une nouvelle série de modèles modernes de leur marque, où toutes les « Yaris Cross » et « Corolla Cross Hybride » seront introduites en 2022, s’attendant à un grand succès pour ces modèles sur le marché local.

Par rapport à la Toyota Yaris japonaise, elle s’est classée quant à elle, première au monde en termes de ventes de petites voitures au cours des huit premiers mois de cette année, suivie de la Volkswagen Polo allemande avec un large écart, ce qui indique que ces modèles japonais continuent à monopoliser le marché des véhicules.

Par ailleurs, les données rapportées par le site Web américain « Fox 2 Move », spécialisé dans la publication des ventes de voitures dans le monde, ont montré que les ventes de Toyota Yaris s’élevaient à 422 85 000 voitures, soit 7,5% du total des petites voitures vendues dans le monde.

Concernant les prix des voitures sur le marché local, le PDG de Toyota >> a indiqué que l’une des solutions proposées pour réduire les prix, est la réduction des droits de douane, comme c’est le cas pour les voitures populaires, surtout avec la dépréciation de la valeur du dinar, ce qui a également contribué à l’augmentation du coût de production au cours des dernières années.