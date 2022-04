La Toyota Yaris Cross remporte la catégorie « SUV citadin » aux Trophées de L’argus 2022

Ce prix prestigieux, dont c’est la 29e édition, distingue les meilleures nouveautés automobiles dans toutes les catégories

- Publicité-

• Le design sophistiqué, la motorisation hybride efficiente, la transmission intégrale et l’équipement complet de la Yaris Cross ont convaincu les experts de L’argus

Depuis 1994, les Trophées de L’argus sont un rendez-vous incontournable du monde de l’automobile. Chaque année, ils récompensent les meilleurs nouveaux modèles dans toutes les catégories. Budget à l’achat et à l’usage, valeur résiduelle, prestations, innovations, chaque critère est décortiqué par les experts de L’argus, en toute indépendance.

La 29e édition des Trophées de L’argus a distingué la nouvelle Toyota Yaris Cross qui a remporté la catégorie « SUV citadin ». Le Trophée a été remis à Xavier Bartone, Directeur de la performance commerciale de Toyota France lors d’une cérémonie présentée par Margot Laffite, le 17 février dernier à Paris.

Conçue pour l’Europe et produite en France, la toute nouvelle Yaris Cross combine l’expérience et le savoir-faire de Toyota en matière de design et d’ingénierie pour les citadines comme pour les SUV.

La Yaris Cross possède ainsi toutes les qualités de la Yaris : espace intérieur et praticité, excellent niveau de sécurité avec le pack sécurité Toyota Safety Sense deuxième génération et authentique plaisir de conduite.

La motorisation Toyota hybride de quatrième génération offre des performances dynamiques, un bon rendement énergétique, de faibles émissions (dès 100g de CO 2 / au-dessus de 50% du temps/distance en EV / Zéro émissions en ville) et une manœuvrabilité parfaite pour la ville.

La transmission intégrale intelligente AWD-i, une option rare sur un SUV citadin hybride, renforce encore l’ADN de SUV de ce nouveau modèle.