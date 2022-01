La Toyota Yaris reste la voiture la plus produite en France en 2021

Selon les données du cabinet Inovev*, la Toyota Yaris est restée la voiture la plus produite en France en 2021, tous modèles et toutes marques confondus

Le site Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) d’Onnaing-Valenciennes, situé dans les Hauts-de-France, a ainsi produit 156 464 Toyota Yaris en 2021

Le site accueille depuis juillet dernier la production d’un deuxième véhicule, la Yaris Cross, le nouveau SUV urbain de la marque

Produite sur le site de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) depuis 2001, la Toyota Yaris rencontre dès lors un grand succès et continue génération après génération de séduire les acheteurs français et européens.

Le cabinet Inovev* vient de publier le classement des voitures les plus produites en France en 2021. Avec 156 464 exemplaires sortis du site d’Onnaing-Valenciennes l’an passé, la Toyota Yaris quatrième génération, dont la production a démarré en juillet 2020, figure en tête de ce classement.

Le succès de la citadine, élue voiture européenne de l’année 2021, est profondément ancré en France, et plus particulièrement à TMMF le siège historique de sa production qui, en chiffres cumulés, dépasse désormais les 4 millions d’unités sur quatre générations, depuis sa création.

Le marché français s’octroie 18% de la production du site, devançant d’une courte tête les marchés italien et britannique.

La production de la quatrième génération de Yaris et celle de la Yaris Cross ont généré un investissement de 400 millions d’euros et l’embauche de 700 collaborateurs supplémentaires en CDI. Toyota a investi au total plus de 1,5 milliard d’euros dans son site qui emploie aujourd’hui près de 5 000 personnes (dont 3 616 CDI, 945 CDD, 331 intérimaires).

« Avec une production de plus de 156 000 unités en 2021, notre Yaris 4ème génération rencontre un véritable succès commercial dans toute l’Europe. Elle est le modèle le plus vendu de la gamme Toyota sur le marché européen et figure dans le top 5 du segment des citadines en Europe. Ces résultats illustrent l’engagement de nos équipes du site valenciennois ainsi que celui du personnel du réseau commercial européen. » déclare Jim Crosbie, Président de Toyota Motor Manufacturing France.

« La Yaris Hybride est le modèle Toyota le plus plébiscité par la clientèle française en 2021 avec près de 30 000 immatriculations. Élue Voiture de l’année vingt-et-un ans après la première génération, elle est particulièrement appréciée pour sa technologie hybride auto-rechargeable, son agrément de conduite, ses faibles émissions et son prix accessible. » conclut Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France.

* www.inovev.com. Classement établi à partir des volumes de production déclarés par les constructeurs