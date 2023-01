 La Tunisie 1er expéditeur de spams internationaux vers la Corée du Sud 

La Tunisie a été désignée comme le pays ayant envoyé le plus grand nombre d’appels téléphoniques internationaux non sollicités vers la Corée du Sud l’année dernière, selon des données publiées jeudi.

L’opérateur de réseau mobile virtuel SK Telink Co. a dévoilé la liste des dix premiers pays expéditeurs de spam sur la base de son analyse des appels internationaux de spam qu’il a déconnectés l’année dernière.

Le spam international désigne le comportement illégal consistant à induire une communication internationale anormale et un accès de pays étrangers à la Corée du Sud.

La Tunisie arrive en tête, avec 7 % du total du spam international. Viennent ensuite la France, la Géorgie et l’Islande, avec 6 % chacune.

L’année dernière, le nombre d’appels internationaux non sollicités s’est élevé à 6,73 millions, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année précédente, et le nombre de cas de dommages a diminué de plus de 57 % par rapport à l’année précédente.

SK Telink a suggéré qu’avec l’escalade de l’instabilité géographique résultant de la guerre Russie-Ukraine, les pays voisins de l’Europe sont apparus comme une nouvelle origine du spam international.