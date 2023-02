La Tunisie 68ème rang en disponibilité et ouverture des données publiques

D’après l’Open Data Inventory (ODIN), la Tunisie s’est classée pour l’année 2022 à la 68ème place (sur 192 pays) en matière de couverture et d’ouverture des statistiques officielles. La Tunisie améliore donc son classement de 5 places par rapport à l’année 2020, date du dernier rapport publié. A l’échelle continentale, la Tunisie se classe à la 3ème place derrière le Maroc (25ème) et le Rwanda (61ème). Au niveau de la région ANMO, la Tunisie se classe au 6ème rang derrière les Emirats arabes unis (9ème), la Palestine (17ème), Oman (19ème), le Maroc (25ème) et la Jordanie (37ème).

