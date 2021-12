La Tunisie a importé de Turquie, en 10 mois, 22 mille tonnes de produits alimentaires dont de l’amidon et des fruits secs !

D’après les chiffres du ministère du Commerce et du Développement des exportations, le déficit commercial de la Tunisie avec la Turquie s’est aggravé, surtout depuis 2007, ayant été multiplié par plus de 5 jusqu’en 2020, passant de 409,2 millions de dinars en 2007 à 2140 millions de dinars en 2020.

Ceci est attribué à la baisse notable du taux de couverture des importations par les exportations, qui a atteint son niveau le plus bas, soit environ 13,8% en 2019 en raison du creusement du déficit de 2466,8 MDT, qui est la valeur maximale enregistrée pour le déficit, depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial entre les deux pays.

L’élargissement du déficit commercial et la baisse du taux de couverture sont principalement dus au déséquilibre entre le rythme de développement des deux composantes des échanges commerciaux, les exportations ayant enregistré une légère et continue augmentation depuis l’entrée en vigueur de l’accord et la valeur maximale enregistrée des exportations qui a atteint 656,4 millions de dinars jusqu’à fin octobre de l’année en cours, ce qui représente un passage du simple au plus du quadruplé de la valeur enregistrée en 2005, soit 138,3 millions de dinars.

Envolée stratosphériques des importations de Turquie

En revanche, la valeur des importations jusqu’à fin octobre de l’année en cours s’est élevée à 2 765,4 MD, soit plus de sept fois celle la valeur enregistrée en 2005 (386,2 MD). Ainsi, la part des importations turques dans les importations totales a augmenté régulièrement, atteignant environ 5,4% à la fin du mois d’octobre de l’année en cours, contre seulement 3,2% en 2012.

Ce déséquilibre dans le rythme de développement des deux composantes des échanges reflète l’incapacité de la Tunisie à tirer le meilleur parti de l’accord de partenariat avec la Turquie, cet accord ayant provoqué l’entrée sur le marché local des produits turcs sans ouvrir de larges perspectives pour les exportations nationales.

En ce qui concerne la structure des importations, les produits semi-finis y représentent environ 41,1% des flux en provenance de Turquie jusqu’à fin octobre 2021, composés principalement d’ intrants pour les secteurs électronique et textile, en plus de certains matériaux et produits en plastique, suivis des consommables avec une part de 39,2%. Il s’agit notamment des vêtements, accessoires, tissus et textiles, outre certains appareils électriques et équipements d’emballage.

En outre, la part des équipements représente 11,5% des importations totales en provenance de Turquie et comprend principalement les véhicules de transport de marchandises, les équipements de réfrigération et les appareils électroménagers.

Pétrole et produits miniers

D’autre part, la part des importations alimentaires ne dépasse pas 3% des importations totales turques, et les quantités importées s’élevaient à environ 22,4 mille tonnes à la fin du mois d’octobre dernier. Ces matières comprennent l’amidon, les fruits secs, le poisson, les légumes et les huiles.

En ce qui concerne les exportations, le secteur des mines et des phosphates a enregistré au cours des dernières années la valeur des ventes la plus élevée parmi l’ensemble des secteurs, car sa part, jusqu’à fin octobre de l’année en cours, a atteint environ 37,8%, suivie par le secteur de l’énergie ( 27,8%) , où les quantités exportées de pétrole brut et de carburants se sont élevées à environ 151,8 mille tonnes.

Quant au secteur des industries mécaniques et électriques, il représente ‘environ 19% des exportations totales vers la Turquie, où les câbles électriques, les équipements médicaux et les produits métalliques en fer, aluminium et cuivre représentent les ventes les plus importantes de ce secteur.

Face à cette situation, la Tunisie cherchera à rationaliser les importations d’origine turque et à valoriser les exportations nationales, en plus de se concentrer sur la nécessité de profiter de toutes les opportunités de coopération économique et technique qui feraient avancer l’économie nationale.

Il est à noter que la loi de finances 2018 a mis en œuvre l’article 17 de l’accord commercial avec la Turquie, une disposition qui prévoit une augmentation des droits de douane appliqués aux produits mentionnés ans l’annexe 2 de l’accord, lesquels ne dépassent pas 20% des importations totales de la Tunisie à partir de matériaux manufacturés turcs.

Dans ce contexte, il est suggéré d’organiser des consultations avec la partie turque afin de revoir les listes de produits concernés.