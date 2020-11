La Tunisie a importé près de 142 mille tonnes de blé tendre !

La Tunisie a importé, en octobre dernier, près de 142 mille tonnes de blé tendre dans le cadre de deux appels d’offres et 50 mille tonnes d’orge, selon l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), précisant que les charges devraient arriver aux ports tunisiens entre novembre et décembre prochain.

Dans son bulletin de vigilance du mois de novembre, l’Onagri a fait savoir que les prix des quantités du blé importé varient entre 263,95 Dollars/tonne et 279,39 dollars/tonne, tandis que le coût d’importation d’orge s’élève à 239,05 dollars/tonne.

Ces quantités devront permettre à la Tunisie de répondre à la demande additionnelle du pays jusqu’au mois de février 2021, selon les données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

D’après la même source, les prix des céréales a connu une hausse significative durant octobre 2020, et ce, en raison des appréhensions des variations climatiques, dont essentiellement la pénurie pluviométrique dans certains pays exportateurs; tels que les Etats-Unis, les pays de la mer noire et l’Argentine.

