La Tunisie abrite du 22 novembre au 1er décembre le tournoi des sélections nord-africaines U20

L’Union Nord-africaine de football (UNAF) organisera, du 22 novembre au 1er décembre au Kram (banlieue nord de Tunis), conjointement avec la Fédération tunisienne de football (FTF), un tournoi des sélections U20, peut-on lire mercredi sur le site web de l’instance nord-africaine.

Prendront part au tournoi les sélections de Tunisie, du Maroc, d’Algérie et d’Egypte, outre le Burkina Faso en tant qu’invité hors région.

Le tournoi se jouera sous forme de mini-championnat de cinq journées et ce les 23, 25, 27, 29 novembre et le 1er décembre, soit quatre matches à disputer pour chaque sélection. Le premier au classement sera sacré.

Chaque journée comptera deux matches: Le premier débutera à 10h30 et le deuxième à partir de 13h00.

A noter, également, que la réunion technique relative au tournoi de l’UNAF se tiendra le 22 du mois en cours, en présence des représentants des sélections concernées, en vue de fixer le calendrier des matches.

Les représentants des directions techniques des fédérations nationales membres de l’UNAF se réuniront, par ailleurs, le 22 novembre, au siège de l’Union à Tunis.

A l’ordre du jour de la réunion, la discussion et la définition des programmes d’activité de l’UNAF pour 2020, selon le calendrier général de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA et, en tenant compte des échéances continentales et internationales. Il s’agit, en outre, de procéder à l’évaluation du travail accompli lors des évènements organisés durant la période écoulée.