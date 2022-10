La Tunisie abrite le 1er Salon international de la transition énergétique

Organisé par l’union de l’industrie photovoltaïque (Csvp), en collaboration avec l’UTICA, le salon est une exposition-conférence sur le thème : « Le développement durable en Tunisie ». Il réunira tous les acteurs du secteur des énergies renouvelables, partenaires privés et publics, ainsi que de hauts fonctionnaires et des représentants d’institutions publiques et privées en Tunisie et à l’étranger.

Le secteur privé, selon un communiqué publié par les organisateurs, prévoit un investissement de quelque 20 milliards de dinars tunisiens (près de 3 milliards de dollars) pour atteindre 80% des objectifs du plan solaire tunisien (Pst) visant à distribuer 4.500 mégawatts (Mw) d’énergie renouvelable au cours des sept prochaines années.

Ce rendez-vous se concentrera sur le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement durable en Tunisie et dans la réalisation des objectifs du Pst, indique le communiqué. « L’événement mettra en évidence le rôle des énergies renouvelables (ER) en Tunisie, tous secteurs confondus, et leur rôle dans la transition vers une économie à faible émission de carbone et la responsabilité collective de toutes les parties intéressées et des opérateurs économiques publics et privés ; et dans la réalisation du développement durable en Tunisie ».

Pour y parvenir, selon les organisateurs, le moment est venu de « lever les barrières législatives, administratives et financières, tant au niveau du gouvernement que des principaux acteurs du secteur de l’énergie en Tunisie (STEG, ANME et autres bailleurs de fonds, entre autres) », a déclaré le président du Cspv, Ali Kanzari, cité par l’agence de presse italienne ANSAmed.

La Tunisie pourrait profiter de l’opportunité offerte par la crise énergétique actuelle causée par la guerre russo-ukrainienne pour rattraper le retard dans la distribution des énergies renouvelables, accélérer la transition et éventuellement devenir un exportateur d’énergie verte vers l’Europe, ont indiqué les participants. « Les pays du nord de la Méditerranée, principaux consommateurs d’énergie, pourraient s’approvisionner en électricité verte auprès des pays du sud de la Méditerranée, dont la Tunisie et le Maroc. La Grande-Bretagne a déjà lancé un appel au Maroc pour qu’il reçoive de l’énergie verte par l’Atlantique, et se prépare à affronter le froid des prochains hivers », a souligné Kanzari.

La Tunisie, qui a une position stratégique, pourrait faire de même dans de meilleures conditions étant donné sa proximité avec l’Europe. « Il suffit d’une interconnexion à travers la Sicile », l’île italienne « n’étant qu’à 200 km d’El Haouaria, ou au nord de Rome (à quelque 800 km de la côte tunisienne), où se trouvent les réseaux centraux pour le transport de l’énergie vers l’Europe occidentale, pour transporter l’énergie verte produite en Tunisie vers l’Europe », a noté le responsable.