La Tunisie abrite le 6e Congrès National de Neurologie Pédiatrique

Le 6ème Congrès National de Neurologie Pédiatrique, se tiendra les 2 et 3 avril 2021, en mode distanciel à Tunis. Il s’agit d’une manifestation scientifique annuelle de neurologie pédiatrique organisée par l’Association Tunisienne de Neurologie de l’Enfant et de l’Adolescent (ATNEA) (www.atnea.org).

Cette édition 2021 a des couleurs différentes car c’est le 1er congrès national de neurologie pédiatrique organisé par le nouveau de bureau de l’ATNEA, élu en juillet 2020.

Ce congrès a obtenu pour la seconde fois consécutive l’approbation de l’International Child Neurology Association (ICNA endorsment) ce qui lui donne une portée internationale et pour la 1ère fois en Tunisie, l’accréditation de l’instance Nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS).

Nous lui avons aussi donné de nouveaux horizons, puisque désormais toutes nos manifestations seront accessibles à tous. Quoi de mieux que la communication à grande échelle pour partager nos expériences et échanger nos idées.

Le thème choisi cette année est : Les Manifestations neurologiques paroxystiques de l’enfant, groupe hétérogène de situations cliniques fréquentes, en pratique.

Le programme comprend des conférences dans le thème, sur l’épilepsie, la migraine, les mouvements anormaux, les ataxies et les maladies neuromusculaires, par d’éminents experts nationaux et internationaux (Maroc, Canada, France, Royaume Uni), deux sessions de vidéos cases didactiques en live, présentées par les jeunes neurologues et animées par des experts et une session de communication orale et e-posters. Des prix seront attribués aux meilleurs travaux scientifiques.