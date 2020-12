Congrès 2020 à Tunis des maires francophones

Le congrès 2020 des maires francophones a été organisé, mercredi, à Tunis, par l’Association internationale des maires francophones (AIMF) sur le thème « Villes en développement et numérique: comment tenir les promesses de l’innovation ».

Parmi les participants à cet événement, qui se poursuit pendant 2 jours (9 et 10 décembre), Souad Abderrahim, Maire de Tunis, Chawki Gaddès, président de l’Instance nationale de protection des données personnelles, Henri Verdier, Ambassadeur de France pour le numérique, Anne Hidalgo, présidente de l’AIMF et Maire de Paris et Koen Doens, Directeur général de la Direction du Développement et de la Coopération, Devco, commission européenne.

Dans une déclaration à la TAP, en marge du congrès, la maire de Tunis a déclaré que « le choix de cette année s’est porté sur le thème la numérisation des administrations en raison des difficultés rencontrées dans les prestations de service dans les administrations pour cause de la pandémie de coronavirus ».

« L’assemblée générale 2020 de l’AIMF, qui se tient, annuellement, intervient dans un contexte fortement impacté par la crise sanitaire internationale, ce qui a entravé les efforts de numérisation », a-t-elle dit.

« Nous avons lancé, effectivement, le programme de numérisation qui consiste en l’inventaire, la numérisation et la valorisation des biens municipaux », a-t-elle fait savoir.

Il s’agit, selon elle, d’une transformation technologique qui requiert une très forte volonté pour qu’elle soit effective dans le cadre de la coopération internationale.

A noter que ce congrès a été précédé par des travaux préparatoires en ligne durant les mois d’octobre et de novembre.

