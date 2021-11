La Tunisie abrite une conférence méditerranéenne sur la reconstruction en Libye

La Tunisie accueille cette semaine sur ses terres une conférence méditerranéenne sur le rôle du secteur privé dans la réalisation du développement durable et l’aide à la Libye dans ses efforts de reconstruction, sous la supervision du Conseil national de planification libyen.

Le membre de la Haute Commission pour le développement durable au Conseil national de planification libyen, Yassine Abou Saryoul, a déclaré que tous les pays méditerranéens sont invités à la conférence qui est organisée par la Libye en coopération avec la Tunisie afin d’utiliser l’expertise des pays.

Abu Saryoul a déclaré que la conférence allait discuter du développement durable et de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, de l’amélioration des revenus économiques, du renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé, des réformes législatives dans le secteur privé, de l’investissement dans les systèmes numériques et d’information et de l’amélioration des services aux citoyens.