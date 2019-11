La Tunisie accueillera le tournoi de qualification pour Tokyo-2020

La ville de Hammam Ghezaz accueillera du 6 au 9 décembre prochain le tournoi de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, avec la participation des sélections du Maroc, d’Algérie et de Tunisie qui sera représentée par deux équipes.

L’équipe de Tunisie 1 sera composée des joueurs Chouaib Belhaj Salah et Arafet Ennaceur, tandis que l’équipe 2 est formée du tandem Karim Msalmeni et Slim Héni.

La Confédération africaine de volley-ball avait annoncé la liste des tournois de qualification qui mettront aux prises 36 pays, à savoir :

Zone 1 en Tunisie (3 pays participants) : les deux premiers seront qualifiés au second tour

Zone 2 en Gambie (5 pays participants)

Zone 3 au Ghana (6 pays participants)

Zone 4 au Congo (5 pays participants)

Zone 5 en Erythrée et Ouganda (8 pays participants)

Zone 6 en Afrique du Sud et Zambie (7 pays participants)

Zone 7 à Maurice (2 pays participants)