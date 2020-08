La Tunisie achemine 35 tonnes d’aides médicale et humanitaire urgentes à Beyrouth

Deux avions militaires tunisiens transportant environ 35 tonnes d’aides médicale et humanitaire d’urgence ont décollé jeudi à destination du Liban, en signe de solidarité et de soutien avec le peuple libanais suite à l’explosion survenue mardi dans la zone portuaire de Beyrouth et ayant fait d’énormes dégâts matériels et humains.

Cette aide, décidée par le Président de la République, comprend principalement des dispositifs médicaux ainsi que des produits alimentaires de base.

Dans une déclaration aux médias, le ministre de la Défense, Imed El Hazgui, a souligné qu’en informant ce matin son homologue libanais de l’arrivée imminente de cette aide, la ministre libanaise a exprimé sa gratitude aux efforts tunisiens en cette circonstance difficile assurant qu’il n’y a pas lieu d’envoyer des patients libanais blessés se faire soigner en Tunisie.

Le ministre de la Défense a assuré à son homologue libanaise la disposition des autorités tunisiennes à aider et à répondre aux besoins exprimés par la partie libanaise, soulignant que l’aide dirigée aujourd’hui sur instruction du Président de la République s’inscrit dans le cadre d’un effort de solidarité avec le peuple libanais frère.

Selon des rapports internationaux, les pertes matérielles dues à l’explosion de Beyrouth sont estimées à environ 3 milliards de dollars outre plus de 137 morts et environ 5000 blessés.