L’UGTT décide d’envoyer des aides médicales et alimentaires au Liban

Suite aux explosions qui ont secoué la zone portuaire de Beyrouth mardi dernier, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé d’envoyer des aides médicales et alimentaires ainsi que des couvertures au Liban et ce, en coordination avec l’Union générale des travailleurs libanais.

Dans un communiqué publié jeudi, l’UGTT a exprimé sa solidarité totale avec le peuple libanais frère qui fait face à une épreuve difficile suite aux explosions ayant fait environ 135 morts et plus de 5 000 blessés outre les dizaines de personnes disparues.

Environ 300 000 citoyens ont perdu leur maison en raison des dégâts causés par les explosions qui ont transformé la capitale libanaise en une ville sinistrée.

L’UGTT salue la position officielle tunisienne exprimée par le Président de la République, qui a dépêché ce jeudi des aides humanitaires au Liban et a affirmé la disposition de la Tunisie à être aux côtés du Liban et à prendre en charge des blessés libanais.

En outre, l’organisation syndicale appelle tous les travailleurs et les forces vives du pays à adhérer à cet élan de solidarité et à se tenir aux côtés des frères libanais pour surmonter cette épreuve.