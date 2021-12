La Tunisie achète 292 000 tonnes de céréales

L’Office tunisien des céréales aurait acheté environ 100.000 tonnes de blé tendre, 92.000 tonnes de blé dur et 100.000 tonnes d’orge fourragère d’origines diverses lors d’appels d’offres internationaux jeudi, selon des négociants .

Le blé tendre a été acheté en quatre lots de 25 000 tonnes, avec les vendeurs et les prix par tonne incluant les coûts et le fret (c&f) suivants, cités par les négociants : une cargaison de Bunge à 382 dollars la tonne, une de Casillo à 385,68 dollars, une deuxième de Casillo à 387,68 dollars et une de Cofco à 383,40 dollars.

Pour le blé dur, les négociants ont déclaré que Viterra a vendu 25 000 tonnes à 682,56 $ et 17 000 autres tonnes à 684,09 $, tandis que Casillo a vendu 25 000 tonnes à 682,89 $ et Finagrit 25 000 tonnes à 674,00 $.

Pour l’orge, Viterra aurait vendu quatre lots de 25 000 tonnes à 353,97 dollars, 354,73 dollars, 355,46 dollars et 355,97 dollars.

Selon les négociants, la Tunisie cherchait à acheter jusqu’à 175 000 tonnes de blé tendre à expédier entre le 1er janvier et le 25 mars, jusqu’à 92 000 tonnes de blé dur à expédier entre le 1er et le 25 janvier, et jusqu’à 100 000 tonnes d’orge à expédier entre le 1er janvier et le 15 février.