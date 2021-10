La Tunisie achète chinois à tire-larigot. 4 Milliards DT en septembre

Durant les neuf premiers mois de l’année 2021, les exportations ont enregistré une hausse de (+22%) à prix courants, contre une baisse de (-16,6%) durant la période correspondante de 2020. Elles ont atteint le niveau de 33607,5 MDT contre 27537 MDT durant la même période de l’année 2020. De même, les importations ont affiché une hausse de (+21%) contre une baisse de (-21,3%) durant les neuf mois de l’année 2020. En valeur, les importations ont atteint 45581,8 MD contre 37673,4 MD durant la même période de l’année 2020.

Le solde commercial a atteint le niveau de (-11974,3 MD) contre (- 10136,5 MD) durant les neuf mois de l’année 2020. Le taux de couverture a gagné 0,6 point par rapport à la même période de l’année 2020 pour s’établir à 73,7%.

A prix constants, les exportations se sont accrues de 7,3% tandis que les importations ont quasiment stagné au même niveau (+0,2%). Cette évolution a permis une amélioration du taux de couverture de 5.2 points pour s’établir à 79,7%.

Rappelons que les prix courants sont les prix tels qu’ils sont indiqués à une période donnée, ils sont exprimés en valeur nominale. Les prix constants sont les prix en valeur réelle c’est-à-dire corrigés de la variation des prix par rapport à une donnée de base ou de référence.

Un coup d’œil à la balance commerciale tunisienne par pays pour le seul mois de septembre 2021, désigne l’Italie comme premier partenaire commercial de la Tunisie, tant à l’export qu’à l’importation avec un volume de plus de 6 Milliards DT dans chaque sens, mais avec un déficit de plus de 118 MDT pour la Tunisie.

La Chine prend du volume dans les importations tunisiennes

L’Italie est suivie par la France avec 5,3 Milliards DT à l’importation, mais avec plus de 8,115 Milliards DT en exportations tunisiennes, laissant une balance commerciale de plus de 2,8 Milliards DT au profit de la Tunisie qui exporte ainsi plus qu’elle n’en importe de la France. Et c’est le 2ème pays avec l’Italie, avec une balance commerciale positive de plus de 1,348 Milliards au profit de la Tunisie.

Force est ensuite de remarquer qu’avec 4 Milliards d’importation pour à peine 180 MDT en exportations tunisiennes vers l’empire du Milieu, la Chine gagne du terrain en matière d’échanges commerciaux avec la Tunisie.

L’ancien Gouverneur de la BCT, Feu Chedly Ayari, avait un temps essayé de trouver remède à ce déficit commercial avec la Chine par le Swap, mais l’offre de cette dernière était trop chère. Pékin qui essaie de prendre pied à Tunis, devrait revoir ses comptes !

5ème gros vendeur en Tunisie, la Turquie. Pour le seul mois d’août la Tunisie avait importé pour presque 2, 5 Milliards DT de chez le pays d’Erdogan, et laissé une ardoise négative pour la Tunisie de plus de 1,825 Milliards DT. Le déficit turc est le 2ème plus gros après le chinois. Faute de revoir la convention commerciale avec la Turquie, la nouvelle ministre du Commerce pourrait étudier la question du Swap.

Le Top 10 des importations en septembre

On a toujours tendance en Tunisie à considérer que le pays importe beaucoup de biens de consommation. Un coup d’œil sur les importations tunisiennes pour le mois de septembre 2021 indique que le plus gros de ces importations est constitué d’outils de production, de matières premières et de semi-produits.

Les 10 plus grosses importations, sur une liste de 97 produits ou groupes de produit, ont été les machines (6,5 Milliards DT), suivies par le pétrole et le Coke (5,774 Milliards DT). En septembre dernier aussi, la Tunisie a importé pour 3 Milliards DT en voitures et autres véhicules, moyens de transport et outils de production nécessaires.