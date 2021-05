La Tunisie appelle à mettre fin aux agressions israéliennes

La Tunisie a appelé, dimanche, à l’arrêt immédiat des attaques israéliennes contre le peuple palestinien sans défense, exhortant la communauté internationale et le conseil de sécurité à intervenir de toute urgence pour mettre fin aux agressions perpétrées par les forces de l’occupation en Palestine.

Lors d’une réunion du conseil de sécurité de l’ONU, tenue dimanche à la demande de la Tunisie (membre non permanent), la Norvège et la Chine, le chef de la diplomatie tunisienne Othman Jerandi a souligné l’importance de faire assumer, à Israel, la responsabilité de l’escalade la violence dans les territoires palestiniens, soulignant que les derniers développements mettent en danger la stabilité et la sécurité de la région.

Jarendi a indiqué que l’entité sioniste n’a pas cessé d’intensifier ses crimes envers les Palestiniens et poursuit sa politique de non-respect des résolutions de l’ONU, au moment où les efforts internationaux s’intensifient pour reprendre le processus de paix.

Dans son allocution, le ministre des affaires étrangères a affirmé qu’il n’y aura pas de paix et de stabilité dans la région tant qu’une solution équitable à la cause palestinienne n’est pas trouvée afin de permettre au peuple palestinien de reprendre ses droits et fonder son état indépendant.

La bande de Gaza est pilonnée depuis lundi dernier par les forces israéliennes. Les bombardements intensifs ont fait une centaine de morts dont plusieurs enfants et femmes, près de mille blessés et des dizaines de milliers de déplacés.