La Tunisie bat l’Iran 79-67

La sélection Tunisienne de basket-ball, s’est imposée lundi matin à Guangzhou, devant son homologue iranienne 79 à 67 (29-19, 15-16, 15-13, 20-19), pour le compte de la deuxième journée du Groupe C de la coupe du monde FIBA-Chine2019.

Les tunisiens rappelle-t-on, battus samedi par l’Espagne (62-101), disputeront leur dernier match du premier tour face à Porto Rico, mercredi à 9h00 (heure tunisienne).

Voici les résultats et le programme du groupe C (en heure tunisienne) :

Lundi 2 septembre:

Tunisie – Iran 79-67

13h30: Espagne – Porto Rico

déja joués

Samedi 31 août:

09h00: Iran – Porto Rico 81-83

13h30: Tunisie – Espagne 62-101

reste à jouer

Mercredi 4 septembre:

09h00: Tunisie – Porto Rico

13h00: Espagne – Iran

NB: Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour le second tour.

Les meilleures équipes de chaque continent seront qualifiées automatiquement pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo.