La Tunisie ceinte de la palme du 2ème plus gros exportateur mondial des dattes !

Les dattes de Tunisie sont les meilleures au monde. Elles sont connues pour leur douceur et leur saveur sucrée. Elles sont souvent consommées crues et sont une excellente source de fibres, de vitamines et de minéraux.

D’ailleurs, les dattes Deglet Nour sont également riches en antioxydants. Elles sont aussi riches en acides gras essentiels. Elles sont utiles pour prévenir les maladies cardiaques, le diabète et le cancer.

C’est entre autres pourquoi les recettes d’exportation des dattes tunisiennes ont atteint 640,8 millions de dinars durant les six premiers mois de la campagne 2024/2025 (à fin mars 2025), baissant, cependant, de 5% par rapport à la même période de la campagne précédente, d’après les données publiées, mercredi, par l’ONAGRI.

Le prix moyen observé au cours des six premiers mois de la campagne en cours s’élève à 6,40 D/kg, avec un tarif de 7 D/kg pour la variété « DEGLET ENNOUR ». En mars 2025, le prix moyen des dattes a atteint 5,99 D/kg, enregistrant une diminution de 1,6% par rapport à mars 2024.

Les quantités exportées entre le début de la campagne (octobre 2024) et fin mars 2025, s’élèvent à 100,1 mille tonnes, soit une diminution de 6,6% par rapport à la même période de la campagne 2023/2024. La variété « DEGLET ENNOUR » constitue à elle seule, 85,9% du volume total des exportations.

En termes de destination, l’Union Européenne attire la part la plus importante des exportations (39,7%), suivie par l’Afrique (27,5%) et l’Asie (22,4%). Le premier pays importateur de dattes tunisiennes est le Maroc, avec 21,8% des quantités exportées durant les six premiers mois de la campagne 2024/2025, suivi par l’Italie (10,4%) et la France (7,7%).

À fin mars 2025, les exportations de dattes biologiques ont atteint un volume de 4,4 mille tonnes, d’une valeur d’environ 41 millions de dinars, se repliant de 11,5% en termes de quantité et de 30,5% en termes de recettes. La part des dattes biologiques dans le volume total des exportations des dattes (tous types confondus) n’a pas dépassé 4,4%.

Le prix moyen des dattes biologiques est de 9,33 D/kg. Ce prix varie en fonction du type de dattes : 8,43 D/kg pour les dattes biologiques conventionnelles, 10,20 D/kg pour les produits dérivés des dattes biologiques, 2,78 D/kg pour les dattes biologiques à caractère industriel.

L’Allemagne reste la première destination des dattes biologiques avec 31% du volume des exportations. Elle est suivie par les Pays-Bas (12%) et la France (11%).

5000 variétés dans la monde

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a récemment publié la liste des 10 plus grands producteurs/exportateurs de dattes dans le monde. La Tunisie se classe au deuxième rang mondial en termes de quantités exportées (130 307tonnes), et troisième en termes de revenus (244,75 millions de dollars).

L’organisme onusien assure que la production mondiale de dattes couvre une superficie de plus de 1,09 million d’hectares pour une quantité évaluée à plus de 8,5 millions de tonnes par an, pour près de 5 000 variétés de dattes dans le monde.

Les deux principales zones de production sont l’Asie, qui représente 55,8% de la production mondiale, et l’Afrique avec 43,4%. À eux seuls, les pays arabes produisent 77% de la production mondiale de dattes, soit environ 6,6 millions de tonnes par an.De plus, ils abritent près de 160 millions de palmiers dattiers.

Israël constitue également un grand producteur et exportateur de dattes. D’ailleurs, l’organisation « Friends of Al-Aqsa » assure que plus de 50% des dattes israéliennes sont exportées vers l’Europe, le Royaume-Uni étant le deuxième plus grand importateur de dattes israéliennes en Europe.