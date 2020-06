La Tunisie certifiée destination Covid-Safe par le CMVT

Le Conseil Mondial du Voyage et du tourisme a annoncé dans un communiqué officiel publié, vendredi, avoir classé la Tunisie en tant que destination COVID-Safe, en lui accordant le statut » Safe Travel Stamp » permettant de reconnaître la destination la plus sure qui peut accueillir les touristes en toute de sécurité, annonce le ministère du Tourisme et de l’artisanat.

Cette classification a concerné également 30 autres destinations, en plus de la Tunisie, lit-on dans le communiqué du ministère publié vendredi à Tunis.

« Cette classification est le résultat du succès réalisé par la Tunisie en matière de lutte contre le Corona virus suite à l’adoption du protocole sanitaire dans le secteur du tourisme et à la coopération entre l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et le programme « Tunisia Jobs » fr l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

Le ministère avait lancé au cours du mois de mai 2020 « le Protocole sanitaire pour le tourisme tunisien anti Covid 19 ». Ce protocole qui sert de guide, comprend un certain nombre de mesures liées principalement au respect des règles de préservation de la santé et de sécurité sanitaire, afin de lutter contre la propagation du virus Covid 19 dans le secteur du tourisme.

Ce protocole, qui vise à restaurer la confiance des touristes et des agences de voyage, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à maîtriser la propagation de la pandémie du Corona dans les établissements touristiques et à la sécurité sanitaire de agents y opérant ainsi qu’aux touristes.