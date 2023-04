La Tunisie classée 2ème destination touristique en 2023

« La Tunisie gagne en popularité en 2023, et il ne faudra pas longtemps avant qu’elle ne soit plus une alternative sans tache et bon marché face aux autres puissances méditerranéennes du côté européen du bassin ». C’est ce que rapporte le site spécialisé en voyages « Traveloffpath » dans un article intitulé « 4 pays à la mode que vous devriez visiter avant qu’ils ne deviennent trop populaires », et qui classait la Tunisie à la 2ème place après l’Azerbaïdjan.

