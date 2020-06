La Tunisie classée par Forbes parmi le 7 premières destinations touristiques post-Covid

Forbes a désigné la Tunisie parmi les 7 premiers pays ayant le potentiel pour devenir des destinations touristiques majeures dans la période post-COVID.

« Alors que le secteur mondial du tourisme est aux prises avec un ralentissement sans précédent, de nombreux pays du monde se préparent à un boom des visiteurs internationaux dès que les voyages seront plus réalisables – pour certains pays, ce pourrait être la première occasion d’émerger comme une force régionale de premier plan pour le tourisme », selon un article écrit par Jared Ranahan, collaborateur de Forbes.

« Alors que les pays suivants : L’Ethiopie, l’Iran, le Myanmar (Birmanie), la Géorgie, les Philippines, la Slovénie et la Tunisie ne sont pas encore devenus des destinations de classe mondiale, tous les ingrédients sont là : une beauté naturelle intacte, des ruines historiques et des expériences culturelles fascinantes peuvent être rencontrées en abondance dans toutes ces nations très sous-estimées », lit-on dans l’article.

L’article de Forbes présent la Tunisie sous ces traits : « « Riche en plages méditerranéennes pittoresques, en ruines anciennes et en cuisine maghrébine, la Tunisie est en passe de devenir la destination idéale pour ceux qui souhaitent découvrir la culture unique et dynamique de l’Afrique du Nord.

Pour de nombreux visiteurs potentiels, le vaste littoral du pays constitue un attrait majeur : la péninsule du Cap Bon, au Nord-est, regorge de plages idylliques de sable blanc, et la capitale animée de Tunis n’est qu’à une courte distance.

Pour les passionnés d’histoire, les vestiges de Carthage, l’une des villes les plus riches de l’époque classique, sont à voir absolument, tandis que les aventuriers plus audacieux peuvent faire le voyage vers le sud pour une visite du désert du Sahara, la destination parfaite pour rencontrer les vestiges des colonies berbères historiques ».