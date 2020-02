la Tunisie concède le nul face à l’Algérie (1-1)

La sélection tunisienne féminine de football a été ténue en échec par son homolgue algérienne (1-1), jeudi après-midi dans le cadre du tournoi de l’Union

nord-africaine de football (UNAF) organisé du 14 au 22 février au stade du

Kram (Tunis).

Il s’agit du premier match nul des Algériennes depuis le début du tournoi

après une défaite face à la Tanzanie (3-2) et une victoire face à la

Mauritanie (5-0).

A l’issue de ce résultat, les deux équipes restent à la troisième

place avec 4 points chacun, à une journée de l’épilogue.

Les coéquipières d’Imene Merrouche boucleront la compétition samedi en

affrontant les Marocaines, leaders avec 9 unités, à trois longueurs de la

Tanzanie.

Outre l’Algérie, le tournoi de l’UNAF regroupe les sélections de Tunisie,

du Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie. En revanche, la Libye et l’Egypte

ont annoncé leur retrait à la dernière minute. Le premier au classement à

l’issue des cinq journées de compétition sera déclaré champion.

Maroc – Mauritanie 5-0

Tunisie – Algérie 1-1

Déjà joués :

Tanzanie – Mauritanie 7-0

Tunisie – Maroc 0-1

Algérie – Tanzanie 2-3

Tunisie – Mauritanie 3-0

Mauritanie – Algérie 0-5

Maroc – Tanzanie 3-2

Reste à jouer :

Cinquième journée (samedi 22 février)

11h00 : Algérie – Maroc

13h15 : Tunisie – Tanzanie

Classement : Pts J

1) Maroc 9 3

2) Tanzanie 6 3

3) Tunisie 4 3

–) Algérie 4 3

5) Mauritanie 0 4.