La Tunisie concède le nul vierge avec la Namibie

La nidification des tortues marines sur la plage Zouara et autres plages de la République est signe de bonne santé de la mer tunisienne, a affirmé dimanche, la ministre de l’environnement Leila Chikhaoui Mahdaoui.

Dans une déclaration à la TAP, la ministre qui a assisté à Béja au relâché d’une tortue dans la mer de Zouara, a fait observer que la multiplication des tortues marines montre que la situation environnementale est propice à la reproduction de cette espèce.

Elle a mis en avant l’importance de la nidification des tortues marines sur la plage de Zouara, non seulement d’un point de vue écologique mais pour le tourisme, également. Et d’ajouter, cet évènement est de nature à faire la promotion de la région entant que destination de tourisme écologique.

La ministre a insisté sur la nécessité de préserver cette espèce qui se trouve fortement menacée par les déchets plastiques en mer, principal cause de décès (45 pc).

Elle a indiqué, dans ce sens que le nettoyage des plages a démarré depuis un mois, appelant les estivants à un comportement coopératif.

Le relâché de la tortue qui a eu lieu ce dimanche s’inscrit dans le cadre d’un processus ayant a démarré depuis plusieurs années pour transformer Zouara en un lieu de nidification. En fait la première sortie des bébés tortus sur cette plage a eu lieu en juin 2021.

Olfa Chaieb, chercheuse et responsable du centre des tortues marines à l’Institut national des sciences et technologies de la mer a mis en avant le rôle majeur de cette espèce dans le renforcement de l’écosystème marin.

Elle a ajouté que la tortue relâchée aujourd’hui porte de nom de son sauveur, le marin pêcheur « Ahmed » et qu’elle a été soignée pendant quatre mois d’une fracture de la carapace.