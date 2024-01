La Tunisie concède le nul vierge avec l’Afrique du Sud et quitte la compétition

La sélection tunisienne de football a subi une élimination précoce de la coupe d’Afrique des nations, édition Côte d’Ivoire 2023+1, aprés avoir concédé le nul vierge mercredi, sur la pelouse du stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo, avec l’Afrique du Sud pour le compte de la 3e et dernière journée du premier tour (Groupe E) de la coupe d’Afrique des nations 2023+1.

Dans l’autre match du groupe, la Namibie et le Mali se sont neutralisés en concédant le nul vierge.

Deux nuls qui impose un statu quo avec le Mali en tête (5 points), l’Afrique du Sud (2e, 4 points) et la Namibie (3e, 4 points). La Tunisie ferme la marche avec 2 points.

Avec cette configuration, le Mali et l’Afrique du Sud se qualifient automatiquement et la Namibie accède au second tour parmi les meilleurs troisièmes.

Pour rappel, le onze national avait perdu son premier match face à la Namibie 0-1 avant de concédé le nul 1-1 avec le Mali lors de la 2e journée.