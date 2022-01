La Tunisie dénonce les agressions « répétées » contre les Emirats Arabes Unis

-Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a eu, au cours de la semaine écoulée, deux entretiens téléphoniques avec Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis.

A cette occasion, le ministre émirati a informé Jerandi des récentes agressions perpétrées par les « houthis » contre les territoires émiratis et du danger qu’elles représentent pour la sécurité de son pays et de la région entière, a indiqué le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Tunisie avait condamné, la semaine dernière, les attaques menées contre des sites vitaux et installations civiles dans la capitale des Emirats Arabes Unis, Abu Dhabi et qui ont causé des victimes et des dégâts matériels.

La Tunisie exprime sa » pleine » solidarité avec l’Etat des Emirats arabes unis, et rejette toute agression qui vise la sécurité et la souveraineté de ce pays.