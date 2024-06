La Tunisie dépêche un avion militaire d’aides alimentaires au peuple palestinien

Un avion militaire tunisien a décollé ce jeudi matin de l’aéroport militaire d’El Aouina à Tunis, en direction de l’aéroport international d’Al-Arich en Égypte, chargé de plus de 14 tonnes de denrées alimentaires destinées au peuple palestinien, a fait savoir jeudi le ministre conseiller auprès du Président de la République, Mustapha Ferjani.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ferjani a souligné que cette opération a été ordonnée par le Président de la République, Kais Saïed, afin de répondre à une demande urgente et pressante de nourriture en raison de la famine résultant de la guerre et du blocus imposé par l’entité sioniste sur le peuple palestinien.

Il a ajouté que l’envoi de cette aide s’est fait en coordination avec l’Égypte et à travers l’ambassade de Tunisie au Caire affirmant la détermination de la Tunisie à envoyer davantage d’aides dans les prochains jours pour soutenir le peuple palestinien.

Ferjani a précisé que cet envoi d’aide alimentaire vise à contribuer à atténuer la gravité du blocus subi par le peuple palestinien, soulignant que la Tunisie continuera de soutenir sans réserve les frères palestiniens dans leur résistance héroïque contre les crimes de guerre et de destruction commis par l’armée d’occupation.

Le ministre conseiller auprès du Chef de l’État a réitéré la condamnation par la Tunisie des violations et crimes commis à Gaza, dont les aspects les plus atroces sont la famine qui touche les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Il a, dans ce contexte, rappelé les positions fermes de la Tunisie, exprimées par le Président de la République Kais Saïed à de nombreuses occasions, affirmant le soutien inébranlable de la Tunisie au peuple palestinien pour recouvrer tous ses droits, droits qui ne peuvent être prescrits, ainsi que pour établir son État indépendant sur l’ensemble de la Palestine, avec Al Qods pour capitale.

Pour sa part, le président du Croissant-Rouge tunisien (CRT), Abdellatif Chabou, a indiqué que ces aides ont été envoyées sur instruction du président de la République qui a ordonné l’envoi d’aides urgentes pour aider le peuple palestinien suite à l’aggravation de la situation alimentaire et la prolifération de la famine.

Selon la même source, le CRT a aussi préparé des quantités importantes de médicaments qui seront envoyés au peuple palestinien dans les prochains jours.

Chabou a assuré que toutes les dispositions ont été prises dans le cadre de la coordination entre les ministères des affaires étrangères tunisien et égyptien, l’ambassade de Tunisie en Égypte, ainsi que les Croissants-Rouges tunisien, égyptien et palestinien pour accélérer l’entrée des aides à Gaza.

