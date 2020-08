La Tunisie enregistre 71 décès depuis l’apparition du virus !

Le nombre de décès imputables au coronavirus depuis son apparition en Tunisie a atteint 71 morts dont la plupart des personnes d’une moyenne d’âge de 69 ans souffrant de maladies chroniques, a déclaré, mercredi, la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère de la Santé, Ben Alaya a fait savoir que la maladie a compliqué l’état de santé des personnes décédées qui souffraient, notamment, d’obésité, de diabète, de maladies cardio-vasculaires, d’insuffisance rénale et de maladies respiratoires.

Concernant le nombre de personnes hospitalisées pour des infections au Covid-19, Ben Alaya a déclaré qu’environ 40 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux publics dont 11 dans les services de réanimation et un cas sous respirateur artificiel.

Elle a souligné la nécessité de respecter les mesures sanitaires pour la prévention contre le coronavirus et contenir sa propagation rapide, rappelant, à cet égard, les gestes barrières recommandés dont, notamment, le port de masques, la distanciation physique et le lavage des mains.

Il est à noter que le nombre total des cas confirmés de Covid 19 depuis son apparition en Tunisie est d’environ 3070, dont 1868 cas depuis l’ouverture des frontières le 27 juin 2020 jusqu’au 24 août 2020, répartis entre 500 cas importés, 1364 cas locaux (73%) et 21 décès (1,2%).