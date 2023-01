La Tunisie est «à l’article de la mort économique», selon un ex ministre du Commerce

L’ancien ministre du Commerce et économiste, Mohsen Hassan, a déclaré, mardi que la Tunisie est économiquement agonisante, alors que le gouvernement n’a pas réussi à gérer la question économique et financière.

S’exprimant sur Diwan fm, il a souligné la nécessité d’élaborer un plan de relance économique et une politique de protection sociale dans le cadre d’une position nationale inclusive et d’une politique nationale de sortie de crise.

Mohsen Hassan a jugé impertinent de blâmer la ministre du Commerce pour l’échec économique et financier de l’État, ajoutant que changer de gouvernement ne résoudra pas le problème à la lumière de cette situation.

L’économiste a appelé le président de la République, Kais Saied, à « écouter ses ministres et conseillers dans le dossier économique », ajoutant que le problème du manque et de la pénurie de denrées de base subventionnés ne peut pas être imputable à la spéculation et au monopole en premier lieu.