La Tunisie est, avec Cuba la socialiste, le PVD où l’on paie le plus d’impôts

Hachemi Alaya

Les impôts en Tunisie sont aussi élevés que dans la quasi-totalité des pays riches d’Europe. D’après la base de données de l’OCDE, le poids des prélèvements obligatoires s’élève à 34,3% du PIB en 2020 alors que dans les pays en voie de développement, ce poids s’élève en moyenne à 33,5% en 2020. Au Danemark, pays où le poids des prélèvements obligatoires est le plus élevé du monde, il s’établit à 46,5%. Selon la base de données de l’OCDE 2020, la Tunisie vient au 24ème rang au classement des pays du monde (120) selon le poids des recettes fiscales en % du PIB.

La performance fiscale de la Tunisie au cours des deux dernières années, mérite d’être confrontée à celle des autres pays du monde ; particulièrement ceux ayant approximativement le même niveau de PIB par habitant.

En effet, les recettes fiscales collectées au premier semestre de cette année par le ministère des Finances ont augmenté de +19,0% en glissement annuel. Depuis le premier semestre 2020, la croissance des recettes fiscales engrangées ressort à +38,1%.

Une croissance prodigieuse au vu de la chétivité de la croissance économique qui porte le taux de la pression fiscale (recettes fiscales en % du PIB) en Tunisie selon les données établies par l’OCDE, à 34,3%. À noter que dans les calculs effectués par l’OCDE, le total des recettes fiscales inclut à côté des impôts, les cotisations sociales.

Pour l’OCDE, « les recettes fiscales désignent les recettes provenant des impôts sur le revenu et les bénéfices, des cotisations de sécurité sociale, des taxes prélevées sur les biens et les services, des prélèvements sur les salaires, des impôts sur le patrimoine et des droits de mutation, ainsi que d’autres impôts et taxes. Les recettes fiscales totales en pourcentage du PIB indiquent la part de la production d’un pays qui est prélevée par l’État sous forme d’impôts. Elles peuvent donc être considérées comme un indicateur du contrôle exercé par l’État sur les ressources produites par l’économie. La pression fiscale correspond au montant total des recettes fiscales recouvrées, exprimé en pourcentage du PIB. Cet indicateur se rapporte à l’administration dans son ensemble (tous niveaux d’administration) et est mesuré en millions USD et en pourcentage du PIB. ».

Les graphiques ci-contre, établis d’après la base de données de l’OCDE, montrent clairement que la pression fiscale en Tunisie est parmi les plus élevées du monde. Hormis le cas de l’économie socialiste de Cuba, elle s’apparente davantage à celle des pays riches d’Europe que d’un pays encore sur la voie du développement. Parmi les pays qui ont sensiblement le même niveau de développement, la Tunisie se distingue par une pression fiscale particulièrement élevée.