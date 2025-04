Le ministre de la santé Mustapha Ferjani a indiqué, mardi, que la Tunisie et l’Arabie Saoudite examinent les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de chirurgie cardiaque pédiatrique, d’ophtalmologie, de greffe de la moelle osseuse et de greffe d’organes, ainsi que la promotion des prestations de santé dans les zones reculées.

Ferjani a souligné, au cours d’un entretien avec une délégation saoudienne conduite par le conseiller du cabinet royal Abdullah Al Rabiah, que la visite de cette délégation en Tunisie permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans le secteur de la santé et de la prise en charge des catégories vulnérables, précisant que le ministère de la santé a mis au point des projets à dimension humanitaire dans les secteurs de chirurgie cardiaque pédiatrique, de greffe d’organes en symbiose avec les activités du centre du Roi Salman pour l’aide et l’action humanitaire.

Le ministre de la santé a salué les initiatives et projets de coopération réalisés dans ce centre, soulignant que la coopération entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite occupe une place privilégiée dans le secteur sanitaire et illustre les relations profondes existant entre les deux peuples et les dirigeants des deux pays frères.

De son côté, le conseiller du cabinet royal et président du centre du Roi Salman pour l’aide et l’action humanitaire a affirmé, lors de sa rencontre avec le président Kais Saied, avoir ressenti une volonté sincère de garantir le droit du peuple tunisien à l’accès à la santé et de développer le niveau de la coopération entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

Il a déclaré avoir transmis les salutations de la direction saoudienne représentée par le prince héritier d’Arabie Saoudite au président de la république Kais Saied, précisant qu’il porte un message d’amitié qui reflète le consensus entre les dirigeants des deux pays au service des deux peuples, notamment dans le domaine de la santé.

Il a annoncé qu’une équipe de médecins saoudiens visiteront la Tunisie à partir de jeudi 24 avril avec des équipements modernes aux fins de réaliser des opérations spécifiques dans certaines maladies complexes, outre la promotion de la coopération en matière de traitement oncologiques, ophtalmologique et de greffe d’organes.

Les domaines de coopération feront l’objet d’un suivi par les dirigeants des deux pays a-t-il ajouté, se disant optimiste quand à la promotion du secteur de la santé en Tunisie.

A noter que l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite en Tunisie Abdelaziz Al- Saqr a assisté à cette rencontre.